انبهر به الزعيم.. تعرف على سبب دخول يوسف داوود عالم الفن

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:43 م
عادل إمام
عادل إمام
مي مرسي
تحل اليوم ذكرى وفاة الكوميديان الكبيرا الراحل يوسف داوود، حيث توفى يوم 24 يونيو وهو من أهم الفنانين في الوسط الفني وترك أثرا كبيرا في قلوب محبيه.

وكانت بداية يوسف داوود في عالم الفن من خلال مسرح جامعة الإسكندرية، حيث كان يقدم فيه عدد من المسرحيات منها "المداح"، وبعد ذلك حدث خلاف بين المنتج والمخرج مما جعل المخرج حسن عبد السلام يتولى إخراج المسرحيات وصدف حظ يوسف داوود في معرفة المخرج به معرفة سابقة ويعلم طلاقته باللغة الإنجليزية مما جعله يقوم بأدوار البطولة.

وتقرر بعد ذلك عرض المسرحية بالقاهرة ورغم رفض يوسف داوود للإنتقال إلى القاهرة إلا أن هذا كان السبب في اشتهاره عقب تعرفه على عادل إمام واللذان أصبحا أصدقاء بعذ ذلك بسبب انبهاره به وكانا يلعبان طاولة طوال النهار.

وكان يوسف داوود من الأصدقاء المقربين أيضا لعدد آخر من الفنانين منهم يحيى الفخراني وأحمد راتب ورجاء الجداوي وظلو في تواصل إلى أن توفى.

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