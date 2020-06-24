الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف مسئولو نادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن التفاوض مع أحد نجوم منتخب مصر لضمه في الصيف المقبل.

 

وتداولت تقارير صحفية، أنباء بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني خلال فترة الاننتقالات الصيفية المقبلة.

 

ونفى مسئولو الزمالك طلب الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للفريق التعاقد مع عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اسم اللاعب لم يتم طرحه من الأساس، والفريق ليس في احتياج لجهوده.

 

وأكد مسئولو القلعة البيضاء، أن الزمالك لا يعاني من أزمة في مركز وردة، بالإضافة لعودة أحمد رفعت، المعار إلى الاتحاد السكندري مرة أخرى مع بداية الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة عمرو وردة رياضة الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ ساعة و 23 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 6 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 8 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يقترب من ضم نجم منتخب مصر

نجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الألماني

تقارير: الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على عمرو وردة

الأهلي ينفي التفاوض مع لاعب لاريسا اليوناني للموسم القادم

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع وردة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع وردة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

08:05 م

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!