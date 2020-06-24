الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

كشف مسئولو نادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن التفاوض مع أحد نجوم منتخب مصر لضمه في الصيف المقبل.

وتداولت تقارير صحفية، أنباء بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني خلال فترة الاننتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى مسئولو الزمالك طلب الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للفريق التعاقد مع عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اسم اللاعب لم يتم طرحه من الأساس، والفريق ليس في احتياج لجهوده.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء، أن الزمالك لا يعاني من أزمة في مركز وردة، بالإضافة لعودة أحمد رفعت، المعار إلى الاتحاد السكندري مرة أخرى مع بداية الموسم.