حكاية أغنية.. "انت عمري" اللقاء الأول بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.. وقصة تنازله لها





وأبلغ شفيق بالفكرة واستقر رأيهما عليها وبخاصة وأن أحدا لم يعلم بأنها كانت في الأساس أغنية لعبد الوهاب نفسه ولم يبح بها للصحافة ولا لأي مخلوق سوى صاحب الكلمات ومستشار صوت الفن مجدي العمروسي كاتم أسرار عبد الوهاب الذي اقترح بدوره على عبد الوهاب أن يعلن قيامه بوضع لحن جديد لأم كلثوم في الصحف المصرية والعربية وطلب عبد الوهاب إلى شفيق إخفاء التسجيل الذي أعطاه له بصوته على آلة العود ولا يتحدث مع أحد عن حكاية "أنت عمري" سوى أنها أغنية جديدة كتبها أحمد شفيق لأم كلثوم بتكليف من عبد الوهاب.



بلغ الخبر الكاتب الصحفي جليل البنداري، الذي كثيرًا ما كان يطلب إلى أم كلثوم أخذ لحن من عبد الوهاب وأنه سيكون مفاجأة ينتظرها العالم العربي كله، ونشر البنداري خبر لقاء أم كلثوم بعبد الوهاب في أغنية للموسم الجديد بأنه لقاء السحاب وانتشرت هذه العبارة التي أخذها عنه كمال الملاخ، وامتلأت الصحف والمجلات بحدث هذا اللقاء الكبير وبعد شهر ونصف الشهر استمعت أم كلثوم للكلمات وطلبت إلى رئيس فرقتها عازف القانون الأول محمد عبده صالح، إجراء بروفات الأغنية في "استديو مصر فون" بالعتبة، وجاء موعد الحفل وعاش عبد الوهاب في حالة خوف ورعب من دخول هذه المعركة خصوصا أمام رياض السنباطي، وكان البنداري والملاخ يؤكدان له أنه سيحقق نجاحًا مبهرًا.



وفي يوم الحفل حيث لا مكان لقدم في سينما قصر النيل والجمهور الواسع الذي يتابع الحفل على الهواء جلست أم كلثوم، خلف الستار لتجد عبد الوهاب يرتعش ويمسك بالمصحف ويقرأ آيات من القرآن الكريم ويطلب إلى الله النجاح والتوفيق، وظهرت أم كلثوم على المسرح وبدأت تغني "إنت عمري"، وانبهر الحضور بالكلمات واللحن وطلبوا إعادة كل مقطع مرتين أو ثلاث مرات لتنتهي الأغنية مع الثانية صباحًا.



وخرج الجمهور ليحيط بأم كلثوم وسيارتها وعبد الوهاب لايزال باقيا على المسرح يبكي من شدة الفرح وهذا النجاح الكبير لأغنية أم كلثوم التي لم يعلم أحد أنها كانت لعبد الوهاب وأن القدر جعلها من نصيب أم كلثوم وأنها من أجمل ما غنته لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وحققت الأغنية أكبر نسبة مبيعات في تاريخ أم كلثوم.



وفي احدى لقاءات عبد الوهاب، قال انه قرر أن تكون الأغنية هي بداية علاقته وعمله مع أم كلثوم، ويتنازل عنها مقابل التلحين لها، وأخفى عنها هذه الحقيقة حتى وفاتها.



وكشف الشاعر أحمد شفيق كامل، في احدى اللقاءات التليفزيونية أن قبل تقديم الأغنية لأم كلثوم كان قد سجلها بصوته واحتفظ كامل بالشريط معه، وفي اليوم السابق لتسجيل كوكب الشرق للأغنية طلب موسيقار الأجيال الشريط للاستماع للحن معين فيه فلم يمانع.



وبعد أيام أعاد عبدالوهاب الشريط لصديقه الشاعر وفوجئ بأنه فارغ، حيث قام عبدالوهاب بحذف التسجيل؛ تنفيذًا لوعده الذي قدمه لأم كلثوم بأنه لن يًسجل الأغنية لأحد غيرها.



رغم حذف عبدالوهاب تسجيل الأغنية، إلا أن هناك عدد من التسجيلات الأخرى عبر "اليوتيوب" للأغنية بصوته.



يروي الشاعر مصطفى الضمرانى، في كتابه "حكايات وراء أغاني زمن الفن الجميل" أن كوكب الشرق أضافت بعد التعديلات عليها واستبدلت بعد الكلمات تظهر في شكلها المُتعارف عليها حتى الآن.



التعديل الأول كان في مقطع "رجَّعوني عنيك لأيامي اللي راحوا.. علموني أندم على الماضي وجراحه واللي شوفته قبل ما تشوفك عينيه.. عمر ضايع، يحسبوه إزاي عليه إنت عمري اللي ابتدى بنورك صباحُه".



فكانت بداية الأغنية التي كتبها أحمد شفيق بكلمة "شوقوني"، وابدلتها أم كلثوم بـ "رجعوني"، ووافق عبد الوهاب وشفيق على التعديل بعدما وجدا أن الجملة أصبحت أفضل.



التعديل الثاني كان في مقطع "من حنان قلبي اللي طال شوقه لحنانك"، حيث كان المقطع الأصلي لهذة الجملة "من حنان قلبي اللي بيشابي حنانك".

حكاية أغنية اليوم عن واحدة من أغاني عمالقة الفن في أول تعاون بينهما وهما كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وهي "انت عمري".بدأت الحكاية في ذات الأيام كان يُلحن عبد الوهاب، أغنية "إنت عمري" بعدما قدمها له صديقه الشاعر أحمد شفيق كامل، وكان مفترض أن يغنيها، وخلال ذلك زاره صديقه أحمد الحفناوي، قادمًا من جلسة مع أم كلثوم.بعد أن وضع اللمسات الأولى لمذهب الأغنية واتفقا على أن يكمل اللحن ويسجل الأغنية لشركة صوت الفن التي يملكها واتفق مع مستشاره القانوني مجدي العمروسي، على ذلك وعندما اكتملت الأغنية طلب عدم الحديث بشأنها لأي جهة إعلامية لأنه كان شديد الكتمان على كل الأغاني التي يلحنها لنفسه أو لغيره من كبار المطربين والمطربات وانتهى عبدالوهاب من تلحين الأغنية بأكملها.طلب إلى أحمد شفيق كامل، الحضور لسماع لحنها النهائي، وبالفعل ذهب إليه شفيق وسمع منه الأغنية التي سجلها على آلة العود بصوته وطلب إليه شفيق إعطاءه نسخة من هذا التسجيل الذي كان يحتفظ به لنفسه في منزله.تدخل كبار الشخصيات التي تربطها علاقات وثيقة مع أم كلثوم، أن يسألوها في أكثر من مناسبة لماذا لا تتعاملين مع الموسيقار عبد الوهاب، حتى الآن وأثير حوار طويل من كبار النقاد والكتاب والصحفيين حول عدم تعاملها مع عبد الوهاب الأمر الذي جعلها ترضخ لهذه الرغبات الكثيرة واتصلت بعبد الوهاب تطلب إليه اختيار أغنية لتغنيها في موسمها الغنائي الجديد دون أن يتحدث مع أحد بشأنها.طلب عبد الوهاب إلى أم كلثوم إعطاءه مهلة شهر للبحث عن الكلمات وجلس مع أحمد شفيق لبحث الأمر وكيفية إنقاذ الموقف وجاءت فكرة لعبد الوهاب وهي أنه لن يجد عملا غنائيا ينافس به السنباطي ويدخله الموسم الغنائي لأم كلثوم سوى أغنية "إنت عمري" التي كان كتبها له شفيق ليغنيها بنفسه خصوصا أن اللحن رائع جدا ويناسب أم كلثوم.