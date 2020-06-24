أستاذ قانون دولي: سد النهضة مشروع خبيث.. وإثيوبيا تتمسك بمبادئ واهية

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قال الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن مصر تسعى للتواصل المستمر مع دول مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن مصر بكل مؤسساتها مع الحفاظ على أمن مصر المائي.



وأشار "عبدالعاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن مصر انتهجت مبدأ القانون الدولي والتسوية السلمية، متابعًا: "إذا فشل مجلس الأمن، فالدولة المصرية لديها جاهزية في الحفاظ على أمنها المائي".



وأضاف أن مصر تمر بظروف دقيقة وغير مسبوقة، ويجب على الجميع أن يقف خلفها، لافتًا إلى أن سد النهضة مشروع خبيث للسيطرة على مياه النيل الأزرق، والسيطرة على حصة مصر.



وأكد أن إثيوبيا دولة منتهكة للقانون الدولي، وتتمسك بمبادئ واهية، وهناك من يدعمها، مؤكدًا أن مصر دولة قوية، وأن ملف سد النهضة يدار بمنهجية ووطنية، وعلى الجميع أن يقف خلف وطنه.



وفي سياق متصل قال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، تم خلاله بحث عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وأكدا الوزيران على إستراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتّين، وتطرقا إلى سُبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.



وتبادلا الوزيران، الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، حيث استعرض الوزير شكري جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة.



وخلال الاتصال، تطرق سامح شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

