بصورة نادرة.. عمرو سعد يستعيد ذكرياته

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:54 م
عمرو سعد
عمرو سعد
فايقة محمد عادل
أستعاد النجم عمرو سعد ذكرياته حيث شارك محبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر سعد بالصورة برفقة مجموعة من أصدقائه في صباهم وعلق علي الصورة قائلا : الشلة الفقرية وإحنا في إعدادي فنون تطبيقية .

وعلي صعيد آخر يستعد النجمان عمرو سعد ومصطفى شعبان للمشاركة في مسلسل درامي في رمضان ٢٠٢١، واللذان يقفان للمرة الأولى أمام بعضهما البعض في عمل درامي تليفزيوني من إخراج أحمد خالد موسى، ويكتبه حسان دهشان.

وتدور أحداث المسلسل حول عن شخصيتين يدخلان في مشاكل، وتنتظر الشركة المنتجة موافقة النجمة منة شلبي على بطولة العمل، وذلك بعد اعتذار روبي عن الدور بسبب انشغالها بعمل درامي آخر.

ويتم حاليا ترشيح باقي الشخصيات للمشاركة في المسلسل ، إضافة إلى التحضير لتصوير المسلسل في بيروت ومصر.

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