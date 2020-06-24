تراجع طفيف في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:44 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتهبط عن أعلى مستوى في 8 سنوات، مع أسعار الدولار وبالرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستفاد معدن الذهب خلال التعاملات من تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء داخل وخارج الولايات المتحدة ومع ترقب إجراءات التحفيز لمكافحة الضربة الاقتصادية للوباء.

وحذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الكونجرس أمس من موجة ثانية محتملة من وباء كورونا في الخريف والشتاء من العام الجاري.

لكن تحول المعدن للهبوط خلال الجلسة مع مكاسب ملحوظة للدولار ورغم الخسائر الحادة للأسهم الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال أبريل الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1775.10 دولار للأوقية، بعد ارتفع خلال التعاملات عند 1796.10 دولار  وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر  لعام 2012.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس 0.3 بالمائة ليسجل 1763.38 دولار للأوقية..

وخلال نفس الفترة، صعد مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء امام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 97.081.

أخبار تهمك

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ ساعتين

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 9 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 10 ساعات

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ ساعة و 22 دقيقة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

08:05 م

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!