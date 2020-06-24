بالأسود.. رزان المغربي تتألق في أحدث إطلالة لها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:47 م
رزان المغربي
رزان المغربي
فايقة محمد عادل
شاركت الإعلامية والنجمة اللبنانية رزان محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت رزان بالصورة مرتدية فستان أنيق باللون الأسود ، وانتعلت معه خذاء أسود ذو كعب عالي.

ومن الناحية الجمالية تركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها، كما اعتمدت علي مكياج ناعم زادها جاذبية ونعومة، وعلقت على الصورة قائلة: " هواوي موتو إذا كنت لا تصدق ذلك جربها"

كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".

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