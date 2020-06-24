الإمارات ترصد إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن إجراء 44,291 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والكشف عن 450 إصابة وحالتي وفاة جديدة، وتسجيل 702 حالة شفاء جديدة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام". 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,436 مليون إصابة، بينهم أكثر من 481 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,097 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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