تامر حسين يكشف كواليس حالفين بعون الله: "كتبتها في ربع ساعة"

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لفتت اغنية "حالفين بعون الله" الأنظار إليها خلال الأيام الماضية بعد عرضها خلال تفقد الرئيس السيسي للمنطقة العسكرية الغربية.





الاغنية من كلمات تامر حسين وألحان أحمد زغلول وتوزيع أحمد وجيه وغناء مجموعة من الكورال.



المفاجأة ان الأغنية تم تحضرها منذ عدة أشهر وهو ماكشفه الشاعر تامر حسين حيث قال في بيان صحفي : "هذه الاغنية ينطبق عليها وصف كل ماتقدم تحلى، ولقد عرض على لحنها صديقي الفنان أحمد زغلول وقمت بكتابه الكلمات خلال ربع ساعه تقريبا وتولى أحمد وجيه الموزع الموهوب توزيعها وانتهينا منها بسرعه وعرضت وقتها بالقنوات ولكنها بك تحقق النجاح الكبير الذي حققته الان عند عرضها بالتزامن مع حدث مهم مثل كلمه الرئيس السيسي الأخيرة والتي كان لها رد فعل كبير على المستوى الدولي".







وأضاف تامر حسين قائلا : "انا مؤمن بأن البساطة هي سر نجاح اي عمل فني وهذه الاغنيه كلماتها بسيطة ومعبره عن اراده هذا الوطن ورجاله وبالتالي وصلت للقلب دون حواجز".