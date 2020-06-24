سارة محمد: انتهيت من 3 أيام من فيلم "ساعة شيطان" والتصوير توقف لما بعد كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر

تنتظر الفنانة الشابة سارة محمد، استكمال تصوير مشاهدها في فيلم جديد باسم "ساعة شيطان" أمام النجم باسم سمرة، والمقرر عودة التصوير مرة أخرى عقب تخفيف حدة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في حماية مواقع التصوير خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت سارة محمد، في تصريحات صحفية اليوم، إنها انتهت من تصوير 3 أيام من مشاهدها في الفيلم أمام النجم باسم سمرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن الفيلم يحمل تجربة سينمائية جديدة ومختلفة عما تم تقديمه سابقا على شاشات السينما.

 

"ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، مصطفى أبوسريع، محمد عز، إلهام عبدالبديع، خالد الصاوي، ملك قورة، أحمد سلطان، إسلام إبراهيم، رحمة حسن، منى ممدوح، تأليف د. أحمد عثمان فى أول تجاربة السينمائية، إخراج إبرام نشأت

 

يذكر أن سارة محمد، شاركت من قبل في عدد من المسلسلات والعمال السينمائية منها "هروب اضطراري" بطولة أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة ومصطفى خاطر، من إخراج أحمد خالد موسى، وفيلم "تصبح على خير" للنجم تامر حسني ونور اللبنانية، وهو من إخراج محمد سامي.

 

كما شاركت في مسلسلي "الوصية" و"30 ليلة وليلة" أمام الفنان سعد الصغير وبدرية طلبة وحسام داغر، ومن إخراج إبرام نشأت، ودارت أحداثه في إطار كوميدي في حلقات متصلة منفصلة حول السلبيات التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة، والتي تجمع بينها شخصية شهرزاد عبدالدايم شوخرم التي حصلت على كنز لكونها آخر سلالة الملكة شهرزاد.

أخبار تهمك

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ أقل من ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

المقاولون العرب يطلب ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل طاهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 6 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

06:27 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

06:36 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!