أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

أبدى مسئولو النادي الأهلي، غضبهم بسبب ماقامت به إدارة المقاولون العرب، حيث كشف مسئولو الذئاب عن تفاصيل مفاوضات الفريقين بشأن صفقة طاهر محمد طاهر .

 

ويخطط الأهلي لضم طاهر محمد طاهر نجم فريق المقاولون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم الفريق.

 

وقام مسئولو المقاولون بالكشف عن تفاصيل مفاوضات الأهلى لحسم صفقة طاهر محمد طاهر فى وسائل الإعلام.

 

ووجه مسئولو الأهلي عتاب لإدارة المقاولون، بسبب عدم الالتزام بالصمت، كما يرى الأهلى أن تصرفات إدارة المقاولون الهدف منها دخول أندية أخرى فى الصفقة ومحاولة رفع قيمتها.

 

وكان نادى الأهلى قد أعلن رفضه لفكرة ضم طاهر محمد طاهر مقابل 40 مليون جنيه، حيث توقف عرض الأحمر عند 20 مليون جنيه مع إعارة لاعبين فى انتقالات الصيف، بالإضافة إلى منح إدارة الذئاب نسبة من إعادة البيع.

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 5 ساعات

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ أقل من ساعتين

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يطلب ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل طاهر

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 6 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

06:27 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

06:36 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!