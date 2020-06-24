صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة تقترب من الحسم

اقترب ناديي برشلونة ويوفنتوس من اتمام صفقة لتبادل اللاعبين آرثر ميلو وميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الحالية.









وابدى آرثر لاعب برشلونة موافقة بعد أن كان متردداً في البداية في قبول الانتقال، أنه سيستفيد من العملية بفضل الشروط الضريبية التي يعرضونها عليه في إيطاليا.





وقالت شبكة سكاي إيطاليا، فإن قيمة بيع آرثر (23 عاماً) قد تصل إلى 80 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة بيانيتش (30 عاماً) 70 مليون يورو، ولإتمام الصفقة يحتاج "البلاوغرانا" لتأمين الفارق.



