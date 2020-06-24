البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بالختام مع ارتفاع الإصابات بكورونا

أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقاد قطاع السيارات الهبوط بعد أن خسر 4.5 بالمائة وسط خسائر حادة للأسهم الأمريكية خلال التعاملات.





وتأتي خسائر الأسهم الأوروبية على خلفية تصاعد أزمة كورونا في الولايات المتحدة حيث حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنتوني فوسي" بالأمس من أن أجزاء من الولايات المتحدة بدأت تشهد زيادة مقلقة في حالات الإصابة.





وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد حالات العدوى في ألمانيا، مما أدى إلى إغلاق منطقة بأكملها مرة أخرى بالأمس.





وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد العالمي في العام الجاري، متوقعاً انكماشه بنسبة 4.9 بالمائة.





ومن جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة خططها لفرض تعريفات جمركية على سلع أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار.





وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.8 بالمائة إلى 357.1 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 3.1 بالمائة مسجلاً 6123.6 نقطة.





في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنحو 3.4 بالمائة إلى مستوى 12093.9 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2.9 بالمائة ليسجل 4871.3 نقطة.



