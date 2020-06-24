البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بالختام مع ارتفاع الإصابات بكورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقاد قطاع السيارات الهبوط بعد أن خسر 4.5 بالمائة وسط خسائر حادة للأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وتأتي خسائر الأسهم الأوروبية على خلفية تصاعد أزمة كورونا في الولايات المتحدة حيث حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنتوني فوسي" بالأمس من أن أجزاء من الولايات المتحدة بدأت تشهد زيادة مقلقة في حالات الإصابة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد حالات العدوى في ألمانيا، مما أدى إلى إغلاق منطقة بأكملها مرة أخرى بالأمس.

وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد العالمي في العام الجاري، متوقعاً انكماشه بنسبة 4.9 بالمائة.

ومن جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة خططها لفرض تعريفات جمركية على سلع أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار.

وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.8 بالمائة إلى 357.1 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 3.1 بالمائة مسجلاً 6123.6 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنحو 3.4 بالمائة إلى مستوى 12093.9 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 2.9 بالمائة ليسجل 4871.3 نقطة.

وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.1269 دولار.

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يطلب ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل طاهر

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 5 ساعات

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 8 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

06:27 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

06:36 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!