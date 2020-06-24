الدوري الإنجليزي وجهة نجم بايرن ميونيخ المقبلة

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أنه على الرغم من أن كل شيء كان يشير إلى أن الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ سيجدد عقده مع النادي البافاري إلا أن بعض التقارير الصحفية نفت صحة تلك الأنباء.





وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن تياجو ألكانتارا قرر عدم تجديد عقده وأنه يرغب في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ من أجل البحث عن تجربة جديدة في دوري آخر.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن الوجهة المحتملة للنجم الإسباني ستكون الإنضمام إلى ليفربول الإنجليزي، حيث يرغب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن تياجو البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط بعقد مع بطل الدوري الألماني يمتد حتى صيف 2021.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن تياجو ألكانتارا شارك خلال مشواره مع بايرن ميونخ في 230 مباراة، سجل خلالهم 31 هدف وصنع 37 هدف آخرين كما حقق معه العديد من الألقاب والبطولات.



