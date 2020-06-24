من رواد السوشيال ميديا إلى أكرم إسماعيل: لن ينخدع المصريون في أصحاب التمويلات المشبوهة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
شنت مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجوما حادا على الناشط أكرم إسماعيل، متهمينه بالسعي لإشاعة عدم الاستقرار واستغلال أزمة كورونا لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال مستخدمو مواقع التواصل: "أكرم إسماعيل وأمثاله من المرتزقة لا يكلون ولا يملون من سعيهم الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد.. وجدوا ضالتهم في أزمة كورونا التي تواجهها مؤسسات الدولة المصرية بكل إمكانياتها لحماية شعبنا من خطر يهدد حياة وأرزاق كل المصريين".

ووجه رواد السوشيال لـأكرم إسماعيل قائلين: "هل يجب على الدولة السكوت عن محاولات عملاء جماعة الإخوان الإرهابية من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى وبث الشائعات؟".

وقال عدد من الرواد: "المصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذابون والمنافقون والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة".

أخبار تهمك

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 22 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 5 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 8 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ أقل من ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يطلب ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل طاهر

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

06:27 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

06:36 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!