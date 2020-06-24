وصول قطع أثرية لمتحف كفر الشيخ تمهيدا لافتتاحه

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، عن وصول عدد من القطع الأثرية إلى متحف آثار محافظة كفر الشيخ وهو أحد المتاحف المقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة.





وحسب البيان فقد استقبل المتحف مجموعة من القطع الأثرية الضخمة قادمة من منطقة تل الفراعين الأثرية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيداً لعرضها الدائم بمتحف كفر الشيخ المقرر افتتاحه قريبا.





وقام الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بجولة تفقدية لمتحف كفر الشيخ لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمتحف، وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي.





وشهد الجولة العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، والأستاذ أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار.





وأكد وزيري أن عملية نقل القطع الأثرية تمت بعناية ودقة شديدة وفقا للطرق والمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا، وان التماثيل التي تم نقلها للمتحف هي تماثيل تصور الملك رمسيس الثاني واقفا وجالسا ومع المعبودة سخمت، بالاضافة الي لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، وعدد ٢ كتلة حجرية (عنصر معماري)، ورأس لأحد ملوك الأسرة ٣٠.





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