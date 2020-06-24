أحمد موسى يكشف تفاصيل دعم قطر للإرهاب في ليبيا (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أطنان من الأسلحة التي توجهت من قطر إلى المليشيات الإرهابية في ليبيا، موضحا أنه منذ عام 2013 وحتى الآن قطر حولت 20 الف طن أسلحة إلى المليشيا الإرهابية في ليبيا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن ليبيا بها 28 مليشيا إرهابية في غربها من مصراته إلى طرابلس.

ولفت الإعلامي: "ليبيا بها مشاكل كثيرة تهدد الأمن القومي المصري بشكل كبير ومصر أكدت كثيرا عن حمايتها امنها القومي مع الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا"، مؤكدا أن موقف مصر من الأزمة الليبية واضح وثابت.

   

وفي وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، الطرق التي يتم اعتمادها في نقل المرتزقة السوريين والمدربين العسكريين الأتراك إلى ليبيا، لدعم مليشيات طرابلس.

وأوضح تقرير الوكالة أن السلطات التركية، من خلال تعزيز صفوف مليشيات طرابلس، "تضع عراقيل أمام التسوية السلمية للأزمة الليبية، بهدف خدمة مصالحها الجيوسياسية في المنطقة".

ووفقا للمعطيات التي تمكن مراسلو الوكالة من الحصول عليها، فإن الأموال اللازمة للإنفاق على الميليشيات ومشتريات الأسلحة تأتي من قطر، فيما تقوم الشركة العسكرية التركية الخاصة "سادات" بمهام تجنيد وإرسال المتطرفين في سوريا.

وفي المحصلة، ومنذ 24 ديسمبر من العام الماضي، نقلت أنقرة أكثر من 1200 إرهابي سوري إلى الجانب التركي، من خلال ممرات أعدت خصيصا لهذا الغرض.

وبعد أسبوعين من وصولهم إلى تركيا، تلقى المرتزقة تدريبات خاصة في معسكرات تقع بالقرب من مدينة إزمير في غرب البلاد. بعد ذلك، تم نقلهم على متن طائرات Wings وAfrica Airlines، المملوكة لمواطن ليبي، إلى الأراضي الليبية. وهبطت الطائرات في مطار معيتيق بالقرب من طرابلس.

وأورد التقرير أنه "بناء على طلب الأجهزة الخاصة التركية، لم يتم تسجيل الركاب في الرحلات الجوية".

وكان على متن إحدى الطائرات حمزة العمر، المسؤول بشكل خاص عن تدريب المتطرفين على التكتيكات القتالية في المدن وعمليات تفخيخ السيارات والطرق السريعة، فضلا عن المباني والمنشآت السكنية.

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