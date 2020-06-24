اتحاد الكرة يجتمع مع مدربي المنتخبات الأسبوع القادم

تواصل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاتها مع جميع أطراف المنظومة الكروية قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز لمراعاة متطلباتها في جدول المسابقة قبل الإعلان عنه.





حيث تجتمع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل مع المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب في حضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد والمهندس حسام الزناتي مدير المسابقات للوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنية من المسابقة ووضعها موضع الأولوية لدى استئنافها.



