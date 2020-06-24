اتحاد الكرة يجتمع مع مدربي المنتخبات الأسبوع القادم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تواصل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اجتماعاتها مع جميع أطراف المنظومة الكروية قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز لمراعاة متطلباتها في جدول المسابقة قبل الإعلان عنه.

حيث تجتمع اللجنة الخماسية الأسبوع المقبل مع المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب في حضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد والمهندس حسام الزناتي مدير المسابقات للوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنية من المسابقة ووضعها موضع الأولوية لدى استئنافها.

وكانت اللجنة الخماسية قد اجتمعت اليوم مع المديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للاستماع إلى متطلباتهم بشأن عودة النشاط واستئناف المسابقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة النشاط الدوري المصري استئناف الدوري المصري اتحاد الكرة

أخبار تهمك

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ ساعة و 21 دقيقة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ ساعة و نصف

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يطلب ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل طاهر

منذ ساعة و 28 دقيقة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. اجتماع تنسيقي بين أجيري وشوقي غريب

4 تحديات تواجه لجنة اتحاد الكرة الجديدة

محمد شوقي يقترب من التصعيد للمنتخب الأول وترك المنتخب الأولمبي

عمرو الجناينى رئيس للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

جلسة بين حسام البدري وشوقي غريب للتنسيق قبل معسكر أكتوبر

عمرو مرعي يدخل حسابات حسام البدري لمعسكر أكتوبر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

06:27 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

06:36 م

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!