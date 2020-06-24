"وحشني صوتك".. صلاح عبد الله يعبر عن سعادته بانتهاء الحظر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:12 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
مي مرسي
شارك الفنان صلاح عبد الله صورة كوميدية يعبر فيها عن سعادة الجمهور عقب قرار إلغاء الحظر وفتح المقاهي، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "عبد الله" تعليقا على الصورة قائلا "بعد الفك"،وضمت الصورة كلمات فكاهية بصورة صلاح عبد الله من فيلم "الدادة دودي" وهو يقول "واحشني صوتك".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "العسل بزيادة حبيبنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

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