رئيس شعبة الأدوية يكشف حقيقة اختفاء "البنادول" من الصيدليات (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن حقيقة اختفاء "البنادول" في الأسواق، مؤكدًا أن المادة الفعالة متواجدة في الأسواق ولا صحة لتخزينها من قبل الشركات.

وأوضح "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة" صدى البلد"،:" الباراسيتامول المادة الفعالة في البنادول متواجدة في أكثر من دواء غير البنادول "، موضحا أن:" مصنع النصر للكيماويات يصنع المادة الخام".
   

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن صناعة الأدوية في مصر توفر وتؤمن أدوية في مصر "، موضحا أنه تم ضخ 2.8 مليون علبة باراسيتامول، وبعد 10 أيام سيتم ضخ 45 مليون علبة باراسيتامول".

ولفت إلى أن مصر واحدة من 3 دول على مستوى العالم تنتج دواء ريمديسيفير، مضيفا:" هناك صناعة وطنية مخلصة تعمل لصالح الدولة ".

وأوضح أن مع بداية أزمة فيروس كورونا في ديسمبر 2019 في الصين، قامت الحكومة المصرية في يناير 2020 بمتابعة جميع أرصدة مواد الخام والأدوية المتواجدة في المصانع".

وتابع علي عوف:" في منتصف فبراير 2020 أغلقت الصين مجالاتها الجوية وكانت المواد الخام لدينا في الصين، ومصر استخدمت مخزونها الاستراتيجي من المواد الخام لإنتاج الأدوية".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 8 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

المقاولون العرب يطلب ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل طاهر

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ ساعة و 19 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

06:27 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

06:36 م

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!