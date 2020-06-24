Jurassic World مطلوب على "جوجل".. بعد إعلان موعد استئناف التصوير

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:37 م
Jurassic World
Jurassic World
Jurassic World مطلوب على "جوجل".. بعد إعلان موعد استئناف التصوير

أصبح فيلم Jurassic World مطلوب على محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء، حيث تم الإعلان عن موعد استئناف التصوير، والعودة إلى الأستوديوهات، من أجل إتمام المشاهد المتبقية له تمهيداً لعرضه، وفيما يلي نقدم التفاصيل الكاملة بشأن فيلم Jurassic World.

موعد استئناف تصوير فيلم Jurassic World

كشف القائمون عن إنتاج فيلم Jurassic World، عن موعد استئناف تصوير مشاهده حسبما أعلنت وسائل إعلامية بريطانية، والمقرر في الـ6 من يوليو المقبل في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يستكمل Jurassic World العالم الجوراسي وفق قائمة واسعة من إجراءات الصحة والسلامة المعمول بها في البلاد، ليكون أول عمل فني يُستأنف تصويره في بريطانيا بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو استكمالا لسلسلة أفلام حديقة الديناصورات التي حققت نجاحا وانتشارا واسعا.

ويتسعد فريق عمل فيلم Jurassic World لعمل اختبارات كورونا، قبل الشروع في استئناف تصوير الفيلم، مؤكداً أنّ صناع الفيلم يضعون إجراءات صارمة خوفا من توقف التصوير مرة أخرى في حالة الاشتباه بإصابة أحد من العاملين بالفيلم، بحسب "ديلي ميل".

وتجدر الإشارة إلى أن Jurassic World العالم الجوراسي قد أعلن عن توقف تصويره، من قبل شركة يونيفيرسال بيكتشرز بسبب انتشار جائحة التي اجتاحت العالم، ويأتي ذلك بعدما تم تصوير عدد من مشاهد الفيلم في لندن حيث كان من المقرر عرضه في 2021.

Jurassic World مطلوب على "جوجل".. بعد إعلان موعد استئناف التصوير

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