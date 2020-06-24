بـ3 علامات هيروغليفية.. استخدام الزي السياحي بالمطارات وإدارات الحجر الصحي

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم استخدام الزي السياحي بكافة المطارات وإدارات الحجر الصحي تحت إشراف غرفة السياحة الفندقية، كما سيتم تخصيص شعار السلامة الصحية بكافة المنشآت الصحية والسياحية بالمحافظات الثلاث لتوحيد الصورة الذهنية للقادمين إلى تلك الأماكن، ويشمل ذلك الشعار 3 علامات هيروغليفية مرتبطة في أذهان السائحين عن مصر.





جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الدوري بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك لمتابعة آلية العمل بخطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من إرشادات الدخول الصحي الآمن لكافة القادمين إلى المناطق السياحية بالمحافظات الثلاث، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي بضوابط استقبال كافة السائحين القادمين إلى الفنادق وتعميمه على كافة العاملين بالقطاع الصحي وقطاعي السياحة والطيران بتلك المناطق.





وأشارت الوزيرة إلى أن سيتم تفعيل العمل بكارت المتابعة الصحية لكافة القادمين إلى المحافظات السياحية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مضيفة أنه سيتم تسليمه للمسافر عبر المنافذ البرية للمحافظات، أثناء خروجه من المحافظة وسيقوم بملئ البيانات الشخصية وتسليمها عند بوابات الدخول للمحافظة المنتقل إليها منعًا لتكدس السيارات عند منفذ الخروج.





وتابعت الوزيرة أنه جاري التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي ( الحجر الصحي)، ووزارتي النقل والتنمية المحلية لمتابعة طباعة أعداد كبيرة من كروت المتابعة الصحية تتناسب مع أعداد المواطنين المنتقلين بين المحافظات، بالإضافة إلى توزيع البطاقات على المسافرين داخل السيارات الخاصة ووسائل النقل الجماعي عند الخروج من المحافظة وجمعها منهم قبل الدخول لمحافظة أخرى.



