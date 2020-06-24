مفاجأة.. عرض خارجي يزاحم الأهلي على ضم طاهر والمقاولون يرحب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يواجه النادى الأهلى أزمة كبيرة في اتمام صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، وذلك بعد اعلان المقاولون العرب عن عرض تقدم به أحد رجال الأعمال السعوديين الذى يمتلك ناديًا فى البرازيل طلب شراء طاهر محمد طاهر.

وكشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة في فريق المقاولون، ان مندوب النادى البرازيلى سيعقد جلسة مع إدارة المقاولون خلال الأيام القليلة المقبلة للتفاوض حول شراء اللاعب وإتمام الصفقة، مشيرا الي ان ادارة ذئاب الجبل حددت ٤٠ مليونًا لبيع طاهر للأهلى، مؤكدًا أن ناديه لن يفرط فى اللعب بأقل من هذا المبلغ وقد تزيد فى حال بيعه خارجيًا.

ونوه فتحى أن ناديه لا يمانع فى بيع طاهر لأى ناد يرغب فى ضمه وسيوافق على شروطنا المالية، وقال: «لم نصل لاتفاق نهائى مع الأهلى حول شراء اللاعب وننتظر ردهم على الموافقة على شراء اللاعب مقابل ٤٠ مليون جنيه من عدمه، خاصة وان إدارة الأهلى لم تحسم موقفها ولم تبدِ جديتها فى حسم الصفقة مبكرًا مقابل ٤٠ مليونًا، الأمر الذى فتح الباب لدخول أندية أخرى مصرية وسعودية وبرازيلية لضم اللاعب.

وتابع: وافقنا على بيع طاهر وتسويقه وننتظر كل العروض الخارجية والداخلية للاستقرار على أنسب وأفضل العروض، نافيًا التوصل لأى اتفاق مع الأهلى»، وقال: للأسف، إدارة الأهلى لم تُظهر لنا الجدية فى التفاوض وحسم الصفقة حتى الآن، رغم أن مطالبنا مشروعة ومنطقية ولسنا مضطرين للاستغناء عن اللاعب وإذا لم نحصل على المقابل المادى المطلوب فلن نبيعه.

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