خالد الغندور يُعلن سلبية مسحة كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعلن الإعلامي خالد الغندور سلبيه التحاليل الخاصة به بعد خضوعه لمسحه الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابة نجلته في وقت سابق.

ونشر الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " الحمد لله سلبية كورونا لي و لإبني مروان  وربنا يحفظ الجميع".

وقد أعلن خالد الغندور في وقت سابق عن إصابة نجلته بفيروس كورونا المستجد، حيث حرص على دخوله للعزل المنزلي لمدة أسبوعين رفقة عائلته.

ومن المقرر أن يعود الغندور إلى العمل الإعلامي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يظهر على شاشة قناة الزمالك لتقديم برنامج زملكاوي.

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