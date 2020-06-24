هل تزيد أسعار البنزين بعد تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة ؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:29 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
داليا الحسين
كشف رجب محروس، مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، حقيقة زيادة رسوم السلع بعد تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة.

وقال "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذلع على قناة صدى البلد أن القانون ليس جيددا وينطبق على عقود اللاعبين بقيمة 3% للعقد الذي يصل إلى مليون جنيه وحال كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه سيتم تحصيل رسوم بقيمة 4.5%. 

وأضاف مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، أن رسوم التنمية تفرض بواقع 5% على أجهزة وإكسسوارات المحمول بالجمارك.

وتابع أن القانون ينطبق على الدمغة وعقود اللاعبين والبنزين والسولار، مردفا "لن يحدث زيادة على البنزين كما يتردد كون الأمر متعلق بتسوية بين وزارتي والبترول والمالية".

وفي سياق متصل، قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع سعر برميل البترول بعد انخفاضه عالميًا بسبب انخفاض الاستهلاك وخفض الإنتاج الذى تسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الجوهرى"، أن مجموعة الأوبك العالمية تلقت خسائر كبيرة بسبب أزمة كورونا وما نتج عنها من تداعيات بشأن حظر التجوال ووقف حركة الطيران العالمية، ولكن بعد إعلان منظمة الصحة العالمية خطة التعايش واستعداد دول كثيرة وعلى رأسها مصر لـ عودة الحياة لطبيعتها وإلغاء حظر التجول أدى ذلك إلى ارتفاع سعر برميل البترول بنسبة 2%.

وتوقع النائب زيادة سعر برميل البترول لـ 10% مع بداية شهر يوليو المقبل نتيجة استئناف حركة الطيران وتزايد عجلة النمو وحركة التجارة والأسواق والمصانع حول العالم

وأكد عضو مجلس النواب، أن رغم هذه الزيادة لكن الاسعار البنزين فى مصر ستبقى كما هي، متابعا "الأسعار فى مصر مش هتزيد، محاسبين على 61 دولار للبرميل، أسعار البترول فى مصر مش هزيد كل ده فى الامان 43.8 سعر البرميل عالميا، 61 دولار فى الموازنة الجديدة أي زيادات عالمية لم تؤثر على مصر".

وتابع النائب حديثه، "أن السبب فى ذلك أن الموازنة الجديدة تضمن سعر برميل البنزين 61 دولار مقارنة بسعره الأن وهو 43.8 دولار للبرميل"، مؤكدًا أن ذلك يدل أن أسعار البنزين فى مصر ستبقى كما هى أن لم يتخطى سعر برميل البنزين عالميًا 61 دولارا، كما توقع عضو مجلس النواب زيادة سعر البرميل نهاية العام من 50 لـ 55 دولارا".

وكان ذلك بعد أن سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا، لأكثر من 2 بالمائة، وزادت عقود خام برنت القياسي العالمي في جلسة التداول 89 سنتًا، أو 2.1%، لتسجل عند التسوية 43.08 دولارًا للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 90 سنتًا أو 2.3%، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولارًا للبرميل، وتلقت الأسعار دعما من بيانات أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو مؤشر إلى الإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.

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