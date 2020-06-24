الصحة: الانتهاء من إرشادات الدخول الصحي الآمن للمحافظات السياحية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:22 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
منى صموئيل
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الدوري مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وذلك لمتابعة آلية العمل بخطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من إرشادات الدخول الصحي الآمن لكافة القادمين إلى المناطق السياحية بالمحافظات الثلاث، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي بضوابط استقبال كافة السائحين القادمين إلى الفنادق وتعميمه على كافة العاملين بالقطاع الصحي وقطاعي السياحة والطيران بتلك المناطق.

وأشارت الوزيرة إلى أن سيتم تفعيل العمل بكارت المتابعة الصحية لكافة القادمين إلى المحافظات السياحية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مضيفة أنه سيتم تسليمه للمسافر عبر المنافذ البرية للمحافظات، أثناء خروجه من المحافظة وسيقوم بملئ البيانات الشخصية وتسليمها عند بوابات الدخول للمحافظة المنتقل إليها منعًا لتكدس السيارات عند منفذ الخروج.

وتابعت الوزيرة أنه جاري التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي ( الحجر الصحي)، ووزارتي النقل والتنمية المحلية لمتابعة طباعة أعداد كبيرة من كروت المتابعة الصحية تتناسب مع أعداد المواطنين المنتقلين بين المحافظات، بالإضافة إلى توزيع البطاقات على المسافرين داخل السيارات الخاصة ووسائل النقل الجماعي عند الخروج من المحافظة وجمعها منهم قبل الدخول لمحافظة أخرى.

وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على مشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية بالغرفة المركزية لإدارة المنظومة الصحية بالمنشآت السياحية بجانب ممثلين من وزارتي السياحة والطيران من الناحيتين الفنية والإدارية، حيث تعقد بشكل دائم بديوان عام وزارة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل المنظومة الصحية بالمحافظات السياحية من خلال منظومة موحدة، والوقوف على أي تحديات قد تواجهها والعمل على حلها، كما سيتولى كل من وكيل وزارة الصحة ومدير مكتب السياحة في كل محافظة، التنسيق مع الغرفة المركزية ومتابعة سير العمل في المحافظات السياحية.

وأضافت الوزيرة أن قطاع الطب الوقائي بالوزارة قام بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مفارم للتخلص الآمن من النفايات الخطرة تبدأ بسعة 10 كيلو نفايات، لتوزيع تلك المفارم على كافة الفنادق السياحية المعتمدة لدى غرفة السياحة الفندقية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه جاري تدريب كافة الأطقم الطبية والعاملين بداية من الحجر الصحي في كافة المنافذ والمستشفيات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية بالمحافظات الثلاث، على الخدمة الفندقية وأسلوب الضيافة والاهتمام بزي العاملين، كما أنه جاري إعداد نموذج استرشادي عن كيفية التعامل مع الحالات المكتشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعميمه بكافة المنشآت بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.

وتابعت الوزيرة أنه جاري تجهيز ورفع كفاءة عدد من المستشفيات بالمحافظات السياحية الثلاث من الناحية الفندقية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الصرف الصحي وشبكة الغازات والكهرباء، وتطوير الموقع العام.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى أنه سيتم استخدام الزي السياحي بكافة المطارات وإدارات الحجر الصحي تحت إشراف غرفة السياحة الفندقية، كما سيتم تخصيص شعار السلامة الصحية بكافة المنشآت الصحية والسياحية بالمحافظات الثلاث لتوحيد الصورة الذهنية للقادمين إلى تلك الأماكن، ويشمل ذلك الشعار 3 علامات هيروغليفية مرتبطة في أذهان السائحين عن مصر.

كما أشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الغرفة المركزية لإدارة المنظومة الصحية بالمنشآت السياحية، وتسخير كافة الامكانيات، في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لعودة السياحة وتقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق بمكانة وتاريخ مصر محليًا عالميًا.

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