عاجل.. مصر وأمريكا تبحثان تطورات قضية سد النهضة

قال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، تم خلاله بحث عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.





وأكدا الوزيران على إستراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتّين، وتطرقا إلى سُبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.





وتبادلا الوزيران، الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، حيث استعرض الوزير شكري جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة.





وخلال الاتصال، تطرق سامح شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.





واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



