عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

قال الدكتور أمجد طلعت مدير إحدى شركات الأدوية، إن شركته تعمل على تصنيع علاج "ريمديسفير" للحالات المتوسطة والشديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وهو مكون من حقن وريدية ويستخدم في العناية المركزة ومن يعانون من نقص الأكسجين، موضحًا أن هذا العلاج حصل على موافقة باستخدامه في الحالات الحرجة ويقلل بقاء المصاب في غرف الرعاية المركزة إلى ثلثي المدة ".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدواء متواجد في مصر في نفس توقيت تواجده في أمريكا وأوروبا، متابعا:" الهيئة العليا للدواء أجازت استخدام هذا العلاج للحالات الحرجة وتم تصنيع الدواء بالفعل، ولن يكون متواجد في الصيدليات".





وأشار مدير الشركة إلى أن شركته تبرعت بـ 1100 جرعة لصالح المريض المصري تحت تصرف اللجنة العلمية بوزارة الصحة .



