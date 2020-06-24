عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:11 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور أمجد طلعت مدير إحدى شركات الأدوية، إن شركته تعمل على تصنيع علاج "ريمديسفير" للحالات المتوسطة والشديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وهو مكون من حقن وريدية ويستخدم في العناية المركزة ومن يعانون من نقص الأكسجين، موضحًا أن هذا العلاج حصل على موافقة باستخدامه في الحالات الحرجة ويقلل بقاء المصاب في غرف الرعاية المركزة إلى ثلثي المدة ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدواء متواجد في مصر في نفس توقيت تواجده في أمريكا وأوروبا، متابعا:" الهيئة العليا للدواء أجازت استخدام هذا العلاج للحالات الحرجة وتم تصنيع الدواء بالفعل، ولن يكون متواجد في الصيدليات".

وأشار مدير الشركة إلى أن شركته تبرعت بـ 1100 جرعة لصالح المريض المصري تحت تصرف اللجنة العلمية بوزارة الصحة .

ونوه إلى الدواء الثاني وهو أفيجان، وبدأ كعلاج لأنفلونزا في اليابان في 2014 وتم استخدامه الآن لعلاج فيروس كورونا وهو عبارة عن أقراص للحالات البسيطة إلى متوسطة ويؤخذ بإشراف طبي كامل.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

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