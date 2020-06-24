تفاصيل حملة بيطرية مكبرة ضبطت 2 طن لحوم فاسدة في الدقهلية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شنت مديرية الطب البيطري فى محافظة الدقهلية، حملات مكثفة استهدفت محلات البيع والمولات ومحلات الجزارة ببعض مراكز المحافظة، والتى تقوم بعرض لحوم ودواجن وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من تحرير 29 محضرًا للنيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة المخالفات

جاء قرار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بإحالة المحاضر للنيابة العامة، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور عبدالمنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، بشأن الحملة المكبرة التى تم تنفيذها للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصا على صحة المواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية تموين الدقهلية ؛ للتفتيش على محلات ومولات بيع اللحوم وتداولها ومحلات بيع اللحوم البلدية بعدد من مراكز المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، ان ال٢٩ محضر تضم ١٥ محضر بإجمالي مضبوطات ٢ طن لحوم ودواجن وكبدة، ومحضرين لمطاعم مخالفة تقوم بتجهيز الوجبات من اللحوم الغير صالحة وليس عليها اَي بيانات ومنتهية الصلاحية نطاق حى شرق وحى غرب المنصورة، اربعة محاضر لمحلات جزارة نطاق قرية دماص -ميت غمر لبيعها لحوم تم ذبحها خارج المجازر وكبدة غير صالحة.

كما تم تحرير ثلاثة محاضر لمنافذ بيع لحوم تقوم ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بمركز المنصورة، وثلاث محاضر لمولات شهيرة تقوم ببيع دواجن ولحوم غير صالحة نطاق حى شرق ومركز بلقاس، وثلاثة محاضر بيع لحوم غير صالحة بمركز المنزلة.


ومن جانبه وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة تصرفات النيابه، واتخاذ كافة الاجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابه العامه، ومشددا على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائيه ومواد تموينية بالجوده المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
تفاصيل حملة بيطرية مكبرة ضبطت 2 طن لحوم فاسدة في الدقهلية
تفاصيل حملة بيطرية مكبرة ضبطت 2 طن لحوم فاسدة في الدقهلية
تفاصيل حملة بيطرية مكبرة ضبطت 2 طن لحوم فاسدة في الدقهلية
تفاصيل حملة بيطرية مكبرة ضبطت 2 طن لحوم فاسدة في الدقهلية
تفاصيل حملة بيطرية مكبرة ضبطت 2 طن لحوم فاسدة في الدقهلية
تفاصيل حملة بيطرية مكبرة ضبطت 2 طن لحوم فاسدة في الدقهلية

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