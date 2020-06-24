الموت يفجع الفنان طارق صبري

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أعلن الفنان طارق صبري عن موت ابن عمته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب طارق صبري قائلاً: "إنا لله و إنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى اخي وابن عمتي سامي عبد الغفار، اللهم ارحمه و اغفرله ووسع مدخله نسألكم الدعاء".



يذكر أن آخر أعمال طارق صبري مشاركته بموسم رمضان 2020 في مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي تدور أحداثه حول الجد إسماعيل وحفيده يوسف الذي يجسده الفنان طارق صبري، وتتمنى جميع العائلة وفاة الجد حتى يستطيعوا أخذ الميراث.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أحمد بدير، طارق صبري، مدحت تيخا، علاء زينهم، سارة سلامة، رنا سماحة، وآخرون، تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر.