"أنا عايشة في مصر".. لطيفة تعبر عن اشتياقها لزيارة الدول العربية

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قامت الفنانة لطيفة بالإعراب عن اشتياقها لزيارة عدد من الدول العربية، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت لطيفة قائلة "حد منكم زيى؟ متوحش تونس ولبنان ودبى والسعودية وسوريا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب والكويت"، وكانت قد أعلنت على أنها مقيمة الآن في مصر من خلال صورة قائلة "اللي موش عارف أنا عايشة في مصر".



واعتادت الفنانة لطيفة على مشاركة أحدث جلسات تصوير لها، ويومياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الحجر المنزلي بسبب أزمة فيروس كورونا.



يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت أغنية "زي الشمس" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة