الصحافة الخاصة تغيب عن تغييرات الهيئات الصحفية والإعلامية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:39 م
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن

غابت الصحافة الخاصة، عن تغييرات الهيئات الصحفية والإعلامية، التي أقرها منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي أقرها في 2018؛ حيث لم يقع الاختيار في عضوية المجلس والهيئات أو رئاستها، أيًا من الصحفيين بالمؤسسات الخاصة، وضمت التغييرات صحفيين وقياديين من المؤسسات الصحفية القومية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

 

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

-  المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

-  أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

-  المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

-  عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

-  صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

-  نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

-  رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات

وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:

-  المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"

-  إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"

-  أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

-  وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"

-  سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"

-  أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:

-  المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"

-  خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"

-  ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

-  جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

-  عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

 - سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"

-  هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين"

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