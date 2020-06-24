"المركزي الأوروبي" يكشف موعد عودة الاقتصاد لمستوى ما قبل أزمة كورونا

قال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يتوقع عودة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى النمو الذي كان عليه قبل أزمة جائحة كورونا قبل عام 2022.





وقال فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك، اليوم، في رسالة عبر الفيديو إنه في ضوء التخفيف التدريجي للقيود، هناك "بعض بوادر على تعاف أولي"، مؤكدا في المقابل ضرورة التأهب لعملية تعاف أطول في المدة، "حيث سيحتاج المستهلكون والشركات بعض الوقت للتعافي من هذه الصدمة".





وأضاف "لا نعتقد أننا سنعود إلى مستوى عام 2019 قبل نهاية عام 2022".





وذكر لين أن البنك المركزي الأوروبي يقدم إسهاما كبيرا في الحفاظ على استقرار الأسواق عبر برنامجه لشراء السندات.





يذكر أن البنك زاد من قيمة برنامجه لمشتريات الطوارئ المتعلقة بالجائحة بمقدار 600 مليار يورو ليصل إلى 35ر1 تريليون يورو، ومدد من فترة البرنامج لمدة ستة أشهر إضافية حتى نهاية يونيو عام 2021.