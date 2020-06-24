بعد غناء هنا إبراهيم يسري لأغنية بنت الجيران ..حسن شاكوش: "مستفزة"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:26 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
ولاء عبد الناصر



أعرب المطرب الشعبي عن استياءه الشديد، لغناء هنا ابنة الفنان إبراهيم يسري، لأغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، الذى حقق بها نجاحاً وشهرة واسعة فور طرحها.




وأشار إبراهيم كامبا مدير أعمال حسن شاكوش في تصريحات صحفية عن أسباب حذف شاكوش لمقطع هنا إبراهيم" أنه فوجئ بغناء هنا إبراهيم يسري لأغنية بنت الجيران، مثل باقي أفراد الجمهور، عندما شاهدها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، معبراً عن استياءه على مافعلته قائلا"مستاذنتش ومكناش نعرف".



وأضاف أن لحن أغنية بنت الجيران مأخوذ من لحن أغنية "حاجة مستخبيى"، للنجم محمد حماقي، موضحاً أن كان هناك اتفاق بين حماقي وبينه، وحماقي سمح له بالأمر، بينما هى لم تفعل ذلك.


وأوضح أن شاكوش أزعجه مشاركة هنا في نجاح أغنية بنت الجيران، قائلًا: "حاجة مستفزة إنك تكون عامل حاجة ناجحة، وتلاقي حد بيشاركك النجاح دا".

يُشار إلى أن حسن شاكوش نال شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد انتشار ونجاح عدد من أغاني المهرجانات التي قدمها مثل "عود البطل" و"بنت الجيران" و"شوكولاته سايحة جوا كيكه".

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