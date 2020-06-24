الصحة العالمية تدعم قرار المملكة بشأن الحج هذا العام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار المملكة بشأن الحج هذا العام، مؤكدة أنه من شأنه تقليل المخاطر.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت عن إقامة موسم الحج على ألا يزيد العدد عن 10 آلاف شخص من السعوديين والمقيمين داخل المملكة.

وفي سياق آخر، صرّح مدير منظمة الصحة العالمية، بأن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحاً محتملاً، وحث على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية استثنائية في أداء فريضة الحج هذا العام 2020 للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان سلامة صحة الحجيج وكانت أهم الإجراءات الصحية التي أعلنها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه سوف تُقام مستشفى ميداني بالإضافة إلى إقامة مركز صحي في عرفة وتوفير طواقم طبية تم تجهيزها بجميع الإمكانيات لتقوم بعمل إسعافات لأي حالة من الحالات للحجيج. 
 
كما شملت الإجراءات الصحية القيام بفحص كل المشاركين في أداء فريضة الحج لعام 2020 وتطبيق وتنفيذ كل التدابير الوقائية كالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتطبيق الحجر الصحي بعد الانتهاء من مناسك الحج، ووضعت وزارة الصحة السعودية خطة صحية دقيقة لمتابعة الأوضاع الصحية للحجاج أثناء أدائهم المناسك تشتمل على توفير سيارات إسعاف تم تجهيزها لحالات الطوارئ وتوفير أطقم طبية على مدار فترة الشعائر.

وبسبب تفشي وباء كوفيد19 على مستوى العالم وللحد من انتقال العدوى به وفي نفس الوقت في إطار الحرص على إقامة الشعيرة بصورة آمنة تحقق مقصد هام من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس البشرية المقدم على حفظ الدين نبه وزير الصحة السعودي أنه سيقتصر هذا الحج عام 2020 ميلاديًا وعام 1441 هجرياَ على المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية من مختلف الجنسيات الموجودة داخل السعودية مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية مثل الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من الشروط الوقائية لضمان السلامة من وباء كوفيد 19. 

 
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية لاجراءات قرار دعم حج 2020 المملكة المكاني الصحة اليوم الصحة العالمية الحج أطقم طبية

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "التموين" تعلن سعر الكمامة القماش على البطاقات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يُعلن حسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ أقل من نصف ساعة

كورونا يهدد فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

كرم جبر رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. وعضوية نشأت الديهي وصالح الصالحي

منذ أقل من ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 3 ساعات

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السعودية تقرر إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة

تعليق أحمد موسى على عودة الحج واقتصاره على المقيمين بالمملكة (فيديو)

تعرف على شروط المشاركة في الحج لهذا العام

أول تعليق لـ "لجنة الحج والعمرة" على قرار السعودية

كبار العلماء بالسعودية: "حجاج هذا العام سوف يرتدون الكمامات طوال فترة آداء المناسك" (فيديو)

بعد إلغاء موسم الحج.. "غرفة السياحة": حقوق العملاء مضمونة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:27 م

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

06:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!