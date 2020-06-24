"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

تعاقدت شركة "دي أس ميديا" مع شركة مزيكا وشركة ستار على الاستحواذ وإدارة حقوق الديچيتال والأغاني المصورة (ڤيديو كليب) لأغاني الفنانة آمال ماهر المملوكة للشركتين، وذلك لمدة ٥ سنوات، وقد تم التعاقد بين المنتج محسن جابر رئيس مجلس الإداره و السيد هيثم سليم مدير عام شركة "دي أس ميديا" للإنتاج والتوزيع.

وقد اتفق الطرفان على أن تحصل شركة دي أس ميديا على حقوق الديچيتال (الفيديو كليب) لأغاني الفنانة آمال ماهر وإدارتها والترويج لها على منصات الديچيتال مثل اليوتيوب وحقوق عرض الأغاني المصورة (فيديو كليب) لمده ٥ سنوات، ومن المعروف أن شركة مزيكا تملك ٣ ألبومات للفنانة آمال ماهر وأكثر من ٣٠ أغنية.