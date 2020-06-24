ميلان يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع مارتين أوديجارد نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى ريال سوسيداد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن ميلان حريص جدًا على تدعيم صفوفه في الصيف المقبل وأنه يستهدف التعاقد مع النرويجي أوديجارد.


وأوضح الموقع الفرنسي أن ميلان الذي تعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز من صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي يحلم بالتعاقد مع مارتين أوديجارد في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأكد الموقع الفرنسي أن ريال مدريد لا ينوي بيع أوديجارد بينما لا تمانع إدارة الملكي إعارة أوديجارد في الموسم المقبل علمًا بأن ريال سوسيداد يقترب من الحفاظ عليه لمدة موسم آخر.

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