أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

ربحت البورصة المصرية اليوم نحو 10.6مليار جنيه وسط انتعاش قوي بقيم التداولات حيث تجاوزت المليار جنيه ، مدفوعة بحالة من التفاؤل بعد إجراءات الحكومة بتخفيف ساعات الحظر بدءً من يوم السبت القادم .









وتصدر سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 6.5% وبسعر0.681 جنيه ، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 4.7% وبسعر 3.6 جنيه ، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنسبة 4.2% وبسعر 11.5 جنيه ، تلاه سهم ليسيكو مصربنسبة 3.2% وبسعر 2.6 جنيه ، وأخيراً سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانيةبنسبة 3.1% وبسعر 27.3 جنيه





الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم





وتصدر سهم نحو الاهرام للطباعة و التغليف قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاًبالبورصة المصرية اليوم بنسبة وصلت الي 10% وبسعر 7.9 جنيه ، تلاه سهم رواد السياحة - رواد بنسبة 9.2% وبسعر 9.1 جنيه ، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 8.9% وبسعر 9.7 جنيه .

وحصل سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية علي الترتيب الرابع بنسبة 8.9% وبسعر 7.5 جنيه، وأخيراً سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 8.7% وبسعر 1.4 جنيه.





أخبار البورصة المصرية





وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 11039 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة.

وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1.4 مليار جنيه علي عدد476.4 مليون سهم عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه119 شركة وانخفض 36 شركة واستقر 30 شركة .

وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 112.5 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 83.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 93.6 مليون جنيه 21.9 مليون جنيه بنسب إستحواذ 10.4% و5.9% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 39.2% والأفراد علي نسبة 60.7%.



