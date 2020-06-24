الأردن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمري المناطق الحرة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
اطلقت المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خدمة الدفع الإلكتروني لمستثمري المناطق الحرة الاردنية.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات، في بيان اليوم الاربعاء، إن المناطق الحرة تعمل من خلال خطة تنسجم مع البرامج الحكومية بهدف التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات المقدمة لتبسيط الإجراءات وتمكين المستثمر من استكمال نشاطه بكفاءة وفاعلية.

وبين أن المجموعة وقعت اتفاقية عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً مع شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مجال حلول وخدمات الدفع الإلكتروني، ويمكن الوصول للخدمة من خلال النظام البنكي (حسب القناة المتاحة لكل بنك) واختيار خدمة أي فواتيركم، ومنها البند الخاص بالتجارة والخدمات.

واشار إلى أن هذه الخدمة جاءت ضمن استراتيجية المجموعة لمساندة وتمكين التحول الرقمي وصولاً لتطبيق مفهوم المناطق الحرة الذكية لخدمة المستثمرين والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المسجلة في المناطق الحرة الاردنية، وبما يتناسب مع تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وحرصاً على إيجاد حلول للدفع الإلكترونية التي تتصف بالسهولة والمرونة ومواكبة التطور التكنولوجي.

واوضح أن المجموعة مستمرة بالتوسع والتنوع والتحديث المستمر لخدماتها الإلكترونية لتقليص حاجة المستثمر لمراجعة مراكز الخدمة لاستكمال اجراءات النشاط الصناعي والتجاري والخدمي.

وأكد أن المجموعة تعمل حالياً على حوسبة كافة اجراءات المناطق الحرة وتطبيق آلية القائمة الذهبية لمستثمري المناطق الحرة التي سيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.

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