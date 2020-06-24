"الاهرام للطباعة والتغليف" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاُ بالبورصة اليوم

قفزت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، وربح رأس المال السوقي نحو 10.6 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند مستوى 592.870 مليار جنيه.





وبمتابعة حركة الأسهم بالبورصة لوحظ تصدر سهم نحو الاهرام للطباعة و التغليف قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاًبالبورصة المصرية اليوم بنسبة وصلت الي 10% وبسعر 7.9 جنيه ، تلاه سهم رواد السياحة - رواد بنسبة 9.2% وبسعر 9.1 جنيه ، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 8.9% وبسعر 9.7 جنيه .





وحصل سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية علي الترتيب الرابع بنسبة 8.9% وبسعر 7.5 جنيه، وأخيراً سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 8.7% وبسعر 1.4 جنيه.



