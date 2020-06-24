"الاهرام للطباعة والتغليف" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاُ بالبورصة اليوم
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:15 م
نيفين سمير
قفزت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، وربح رأس المال السوقي نحو 10.6 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند مستوى 592.870 مليار جنيه.
وبمتابعة حركة الأسهم بالبورصة لوحظ تصدر سهم نحو الاهرام للطباعة و التغليف قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاًبالبورصة المصرية اليوم بنسبة وصلت الي 10% وبسعر 7.9 جنيه ، تلاه سهم رواد السياحة - رواد بنسبة 9.2% وبسعر 9.1 جنيه ، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 8.9% وبسعر 9.7 جنيه .
وحصل سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية علي الترتيب الرابع بنسبة 8.9% وبسعر 7.5 جنيه، وأخيراً سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 8.7% وبسعر 1.4 جنيه.
وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 11039 نقطة،
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة.
وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1.4 مليار جنيه علي عدد476.4 مليون سهم عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه119 شركة وانخفض 36 شركة واستقر 30 شركة .
وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 112.5 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 83.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 93.6 مليون جنيه 21.9 مليون جنيه بنسب إستحواذ 10.4% و5.9% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 39.2% والأفراد علي نسبة 60.7%.
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