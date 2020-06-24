بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قامت مديرية أمن قنا، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بتجديد واعادة ترميم عدد من الاكمنة الحدودية تمثلت بإظهار المنظر الجمالي والطابع الفرعوني، مما يعطي المدينة مظهر جماليًا.

وقام مدير أمن قنا، بإعادة ترميم وتجديد تلك الاكمنة الحدودية، للاهتمام بالمظهر الجمالي الذي يليق بالمناطق السياحية في محافظة قنا، استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور.

كما عززت مديرية أمن قنا، من تواجدها وانتشارها الميداني، وتكثيف الأقوال الأمنية التي تقوم بتمشيط الطرق المؤدية إلى كافة مدن المحافظة، والذي تستهدف فرض السيطرة الأمنية في صورتها الكاملة، وإحباط أي محاولات للخارجين عن القانون قبل ارتكابهم أي أفعال من شأنها المساس بأمن المواطنين.

وفي ساق منفصل سجلت مصر رقمًا جديدًا، في تعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن، لتتجاوز الـ 58 حالة، بعد تسجيل 1332 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)
بالطابع الفرعوني.. تجديد عدد من الأكمنة في قنا وتزويدها بأحدث الأجهزة (صور)

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