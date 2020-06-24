صورة نادرة للفنانة رجاء الجداوي في ليلة زفافها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:43 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
ولاء عبد الناصر



يعيش الوسط الفني حالة من القلق والتوتر، بعد دخول الفنانة القديرة رجاء الجداوي، العناية المركزة، وذلك بعد إصابتها بفيروس "كورونا"، المستجد، الذى نتج عنه وفاة عدد كبير من الناس.

وتداول رواد موقع "انستجرام"، صورة نادرة للنجمة الكبيرة رجاء الجداوي بفستان الزفاف، حيث تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في عام 22 نوفمبر 1970 .



يذكر أن رجاء الجداوي مازالت داخل العناية المركزة، بمستشفي أبو خليفة، وتم نقلها من جهاز "CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس 55%.

نبذة عن رجاء الجداوي:


الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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