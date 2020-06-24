حسين زين يستمر في منصبه رئيسًا لـ"الوطنية للإعلام"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020، بشأن تنظيم الهيئات الصحفية والإعلامية، وفقًا لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي أقرها في 2018.



وأقر السيسي استمرار تعيين حسين زين رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو سابقًا)، وذلك بعد الرجوع للقانون رقم 178 لسنة 2018، بشأن تنظيم الهيئة، على أن تكون عضوية رئيس الهيئة والأعضاء 4 سنوات.



وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي عضوية الهيئة لكل من:

- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"

- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين"



يذكر أن حسين زين هو رئيس الهيئة الوطنية للإعلام منذ تشكيلها عام 2016 حتى الآن، وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي التجديد له رئيسًا للهيئة مرة أخرى.