حسين زين يستمر في منصبه رئيسًا لـ"الوطنية للإعلام"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:15 م
حسين زين
حسين زين
ميسون أبو الحسن

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020، بشأن تنظيم الهيئات الصحفية والإعلامية، وفقًا لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي أقرها في 2018.


وأقر السيسي استمرار تعيين حسين زين رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو سابقًا)، وذلك بعد الرجوع للقانون رقم 178 لسنة 2018، بشأن تنظيم الهيئة، على أن تكون عضوية رئيس الهيئة والأعضاء 4 سنوات.


وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي عضوية الهيئة لكل من:

- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"

- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

 - سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين"


يذكر أن حسين زين هو رئيس الهيئة الوطنية للإعلام منذ تشكيلها عام 2016 حتى الآن، وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي التجديد له رئيسًا للهيئة مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماسبيرو حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُعلن حسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

كورونا يهدد فايلر في الأهلي

منذ ساعتين

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. "التموين" تعلن سعر الكمامة القماش على البطاقات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

شاب يدخل عاملا إلى منزله لاغتصاب زوجته بالدقهلية.. ونهاية صادمة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ ساعتين و 45 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كرم جبر رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. وعضوية نشأت الديهي وصالح الصالحي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر النص الكامل لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

البدوي: نرفض التمويل الأجنبي لأي تنظيم نقابي عمالي‎

بعد تصديق "السيسي".. ننشر أبرز بنود قانون الهيئة الوطنية للإعلام

حسين زين يشكر البابا تواضروس على إشادته بجهود الهيئة الوطنية للإعلام

مفاجأة من 'الوطنية للإعلام' بشأن صرف العلاوات المتأخرة

"العاملون بالصحافة والإعلام" تنظم مؤتمرا حاشدًا لدعم التعديلات الدستورية (صور)‎

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

03:43 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!