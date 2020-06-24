قطاع "الرعاية الصحية " يحتل الترتيب الرابع تداولاً بالبورصة المصرية اليوم





تصدر قطاع " العقارات " ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأربعاء، من حيث حجم التداول اليوم ، بقيمة 323.1 مليون جنيه، وجاء قطاع خدمات و منتجات صناعية وسيارات ثانى القطاعات نشاطًا، بقيمة 183.3 مليون جنيه.









فيما احتل قطاع الخدمات مالية غير مصرفية الترتيب الثالث، بقيمة 164.3 مليون جنيه، تلاه قطاع رعاية صحية و ادوية بقيمة 145.3 مليون جنيه ، وفى المركز الخامس قطاع البنوك بقيمة 122.3 مليون جنيه.



