قطاع "الرعاية الصحية " يحتل الترتيب الرابع تداولاً بالبورصة المصرية اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:05 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

تصدر قطاع  " العقارات "  ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية،  بختام جلسة اليوم الأربعاء، من حيث حجم التداول اليوم ، بقيمة 323.1 مليون جنيه، وجاء قطاع  خدمات و منتجات صناعية وسيارات  ثانى القطاعات نشاطًا،  بقيمة 183.3 مليون جنيه. 


فيما احتل قطاع  الخدمات مالية غير مصرفية الترتيب الثالث، بقيمة 164.3  مليون جنيه، تلاه قطاع رعاية صحية و ادوية  بقيمة 145.3 مليون جنيه ، وفى المركز الخامس  قطاع البنوك  بقيمة 122.3 مليون جنيه.

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 11039 نقطة،
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة.

وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1.4 مليار جنيه علي عدد476.4 مليون سهم عبر تنفيذ 49.5 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه119 شركة وانخفض 36 شركة واستقر 30 شركة .

وإتجهت تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 112.5 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 83.5% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 93.6 مليون جنيه 21.9 مليون جنيه بنسب إستحواذ 10.4% و5.9% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 39.2% والأفراد علي نسبة 60.7%.

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