الخارجية الأمريكية: المملكة شريك أساسي في التحالف ضد داعش

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المملكة شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش.





ولفتت الوزارة، في تقرير لها، إلى تعرض مواقع نفطية في المملكة إلى هجمات في سبتمبر الماضي.





وقال التقرير إن الرياض تواصل العمل مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب.



