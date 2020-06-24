الخارجية الأمريكية: المملكة شريك أساسي في التحالف ضد داعش
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:07 م
الفجر السعودي
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المملكة شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش.
ولفتت الوزارة، في تقرير لها، إلى تعرض مواقع نفطية في المملكة إلى هجمات في سبتمبر الماضي.
وقال التقرير إن الرياض تواصل العمل مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب.
يذكر أن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكَّنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض، في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.
وبيَّن أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتي تمَّ التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.
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