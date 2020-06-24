تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي استون فيلا عن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي ستدخل مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : نايلاند.