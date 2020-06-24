تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:09 م
أحمد عصام
أعلن دين سميث المدير الفني لنادي استون فيلا عن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي ستدخل مباراته أمام فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : نايلاند.
خط الدفاع : هاوس - مينجز - كونسا - تارجيت.
خط الوسط : دوجلاس لويز - ماكجين - انور الغازي - محمود حسن تريزيجيه - جاك جريليتش.
خط الهجوم : سماتا.
ويحتل فريق استون فيلا في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.