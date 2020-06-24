سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يوناتيد أمام شيفيلد يونايتد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : دي خيا. 

خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو. 

خط الوسط : ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - مارسيال.  

خط الهجوم : ماركوس راشفورد - جرينوود. 

وكان قد تعادل مانشستر يونايتد في مباراته الماضية مع فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

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