هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد نجلا شقيقها عبر 'إنستجرام'

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:32 م
هالة صدقي
هالة صدقي
روان هيثم
نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هالة صدقي في هذه الصورة تحتفل بعيد ميلاد أبناء شقيقها، وعلقت قائلة: "عائلتي، عيد ميلاد سعيد هالة و عليا باسم صدقي، يعني بالعربي ولاد أخويا يارب الخير كله ليهم ويبارك فيهم''.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

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