حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:06 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حسام مجدي
كشف نادي مصر المقاصة موقفه النهائي من انتقال محمد إبرهيم نجم الفريق إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الماضية التي تشير إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع محمد إبرهيم نجم الزمالك السابق والمقاصة الحالي لضمه في الصيف.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة في تصريحات تليفزيونية: "محمد إبرهيم لم يحصل على أي عروض رسمية الفترة الماضية سواء من النادي الأهلي أو أي نادي أخر".

وتابع: "علاقتنا قوية بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولو أراد ضم إبراهيم سنوافق من جانبا، إذا أراد اللاعب ذلك، والحقيقة أن التعاملات المالية مع الأهلي كانت رائعة".

يذكر أن محمد إبراهيم كان قد انضم إلى صفوف نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي الزمالك.

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