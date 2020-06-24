منذ بداية الحظر.. إزالة 2147 تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الاربعاء بإنه تم إزالة 2147 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بواقع 1789حالة تعد على الأراضى الزراعية و358 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة، إضافة إلى ضبط وإزالة 284 حالة بناء مخالف، وذلك بجميع مراكز ومدن المحافظة منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر إنتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا في 25 مارس الماضي وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، في بيان له، على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد" وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17022 حالة، من ضمنهم الـ 15535 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا حظر التجوال جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

شاب يدخل عاملا إلى منزله لاغتصاب زوجته بالدقهلية.. ونهاية صادمة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 7 ساعات

كورونا يهدد فايلر في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. "التموين" تعلن سعر الكمامة القماش على البطاقات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 7 ساعات

كرم جبر رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. وعضوية نشأت الديهي وصالح الصالحي

منذ 37 دقيقة

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

منذ ساعتين

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يُعلن حسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: إزالة 540 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (صور)

حملات بالدقهلية تزيل ٣٢٤حالة تعدي على أراضي الدولة بالدقهلية

إزالة 41 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في قنا

وزارة التنمية المحلية : للتعاون علي المعتدين علي أراضي الدولة والرفعة الوراعسة

إزالة 214 حالة تعد على الأراضي بقنا

إزالة 165 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

03:43 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!